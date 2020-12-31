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В Україні стартувала кампанія
декларування майна і доходів

В Україні стартувала кампанія декларування майна і доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:44

В Україні стартувала кампанія декларування майна і доходів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 1 січня розпочинається кампанія декларування майна і доходів.

Дивися повний текст В Україні стартувала кампанія декларування майна і доходів.
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