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Українці від сьогодні можуть змінювати по батькові з 14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:51
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2021 року дозволили змінювати по батькові з 14 років. Відповідний закон набув чинності.
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