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Китай пообіцяв за 10 років потроїти виробництво вітрової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 січ, 2021 01:46
Пропонуємо до обговорення:
На саміті ООН, присвяченому кліматичним змінам, близько 70 глав держав, а також лідери великих компаній розповіли про свої проекти і плани щодо скорочення викидів парникових газів і обмеження глобального потепління.
Дивися повний текст Китай пообіцяв за 10 років потроїти виробництво вітрової та сонячної енергії
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Додано: Суб 02 січ, 2021 01:46
Интересно Китай "зелёнку" у поставщиков тоже будет закупать по 16 евроцентов?
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