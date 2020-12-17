«Листи щастя» про отримання штрафів приходять вам, як власнику авто, а за кермом вашого сталевого коня інша особа.
Дивися повний текст Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи приходять вам як власнику авто.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46
Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи приходять вам як власнику авто.
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46
Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.
А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:58
Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:28
Передают в основном после продажи.
А почему официально не хотят оформлять продажу, это уже другое дело.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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