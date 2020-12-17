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Відеофіксація: що робити, якщо
«листи щастя» про штрафи...

Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46

Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...

Пропонуємо до обговорення:
«Листи щастя» про отримання штрафів приходять вам, як власнику авто, а за кермом вашого сталевого коня інша особа.

Дивися повний текст Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи приходять вам як власнику авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46

Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:58

  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:28

  Son of Sun написав:
  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?

Передают в основном после продажи.
А почему официально не хотят оформлять продажу, это уже другое дело.
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:54

  Son of Sun написав:
  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?


Заважает то, что делать это должен покупатель, а не продавец.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:21

Re: Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи.

summacut написав:
  Son of Sun написав:
  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?


Заважает то, что делать это должен покупатель, а не продавец.
Покупатель - это тот, кто приобретает право собственности вместе с товаром, а так это просто доверенное лицо
GALeon
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