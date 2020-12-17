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Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46
Пропонуємо до обговорення:
«Листи щастя» про отримання штрафів приходять вам, як власнику авто, а за кермом вашого сталевого коня інша особа.
Дивися повний текст Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи приходять вам як власнику авто
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46
Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.
А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
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summacut
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:58
summacut написав:
Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.
А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
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Son of Sun
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Додано: Суб 02 січ, 2021 13:28
Son of Sun написав: summacut написав:
Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.
А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
Передают в основном после продажи.
А почему официально не хотят оформлять продажу, это уже другое дело.
Зе-Чмо
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:54
Son of Sun написав: summacut написав:
Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.
А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
Заважает то, что делать это должен покупатель, а не продавец.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:21
summacut написав: Son of Sun написав: summacut написав:
Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.
А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
Заважает то, что делать это должен покупатель, а не продавец.
Покупатель - это тот, кто приобретает право собственности вместе с товаром, а так это просто доверенное лицо
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GALeon
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