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Відеофіксація: що робити, якщо
«листи щастя» про штрафи...

Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46

Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...

Пропонуємо до обговорення:
«Листи щастя» про отримання штрафів приходять вам, як власнику авто, а за кермом вашого сталевого коня інша особа.

Дивися повний текст Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи приходять вам як власнику авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46

Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:58

  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:28

  Son of Sun написав:
  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?

Передают в основном после продажи.
А почему официально не хотят оформлять продажу, это уже другое дело.
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:54

  Son of Sun написав:
  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?


Заважает то, что делать это должен покупатель, а не продавец.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:21

Re: Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи.

summacut написав:
  Son of Sun написав:
  summacut написав:Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем.

А пока он соизволит это сделать, письма будут валиться владельцу по техпаспорту. Все для людей.

Все пропало і всі винні, окрім того, хто і має відповідати.
Який правильний алгоритм має бути, щоб не було ниття про все пропало?
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?


Заважает то, что делать это должен покупатель, а не продавец.
Покупатель - это тот, кто приобретает право собственности вместе с товаром, а так это просто доверенное лицо
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:46

Офіційно продаж не оформляють хібащо тоді коли "батя дав ключі від жигуля бо закінчив школу без двійок" або "цю дєвятку вже нема смисла переоформляти, давай гроші бери ключі і їдь собі". Ну і крадені Тойота Кемрі теж всі по техпаспорту)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:51

Re: Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи.

  Son of Sun написав:Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?

Отсутствие у него такой возможности. По крайне мере именно об этом пишется в тексте брех-новости. Заголовок традиционно для украинских СМИ вводи читателя в заблуждение.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Son of Sun написав:Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?

Отсутствие у него такой возможности. По крайне мере именно об этом пишется в тексте брех-новости. Заголовок традиционно для украинских СМИ вводи читателя в заблуждение.

Виписується довіреність на керування і справа в шляпі.
В усіх країнах відповідає власник, а він розбирається з довіреною особою, тут же знову ведуться на анархічні ідейки.
В "Дії" прикрутіть можливість зміни особи, яка керує (може, так і можна вже - не в курсі).

"рашАт.тудей" - еталон журналістської етики?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:32

Re: Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи.

  Son of Sun написав:Виписується довіреність на керування і справа в шляпі.

В чьей шляпе? Оформить передачу согласно информации из текста стать может только тот кто арендовал автомобиль. А не его собстенник.
  Son of Sun написав:В усіх країнах відповідає власник, а він розбирається з довіреною особою

С этим разве кто-то спорит кроме тех кто "продал" авто по доверенности и теперь знать не знает где оно находится и кто на нём ездит?

Мы сейчас немного о другом
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?

мешает отсутствие возможности сделать это, поскольку сделать это может только лицо взявшее автомобиль в аренду.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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