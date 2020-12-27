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Відеофіксація: що робити, якщо
«листи щастя» про штрафи...

Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Son of Sun написав:Виписується довіреність на керування і справа в шляпі.

В чьей шляпе? Оформить передачу согласно информации из текста стать может только тот кто арендовал автомобиль. А не его собстенник.
  Son of Sun написав:В усіх країнах відповідає власник, а він розбирається з довіреною особою

С этим разве кто-то спорит кроме тех кто "продал" авто по доверенности и теперь знать не знает где оно находится и кто на нём ездит?

Мы сейчас немного о другом
Якщо власник передав авто, то що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?

мешает отсутствие возможности сделать это, поскольку сделать это может только лицо взявшее автомобиль в аренду.

При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:50

  Son of Sun написав:При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.


в какой кабинет заходить? :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:17

Re: Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи.

  Son of Sun написав:При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.

Последний раз повторяю: заходит не собственник, заходит тот кто берёт в аренду.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:32

  Амвросий написав:
  Son of Sun написав:При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.


в какой кабинет заходить? :?

https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/?next=/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Son of Sun написав:При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.

Последний раз повторяю: заходит не собственник, заходит тот кто берёт в аренду.

що за упорота манера перечити не вникаючи в тему?
віталька, заходь на лінк і читай першоджерело
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:00

  greenozon написав:
  Амвросий написав:в какой кабинет заходить? :?

https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/?next=/


это в каком-то законе прописано, что нужно в этот кабинет заходить чтобы штрафы не платить? А если у человека нет интернета, нет цифровой подписи и нет смартфона?

Ведь никаким законом не предусмотрено, что каждый гражданин обязан иметь смартфон, цифровую подпись, доступ в интеренет и по расписанию обходить дигитальные кабинеты. Не так-ли?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:18

  Амвросий написав:
  greenozon написав:
  Амвросий написав:в какой кабинет заходить? :?

https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/?next=/


это в каком-то законе прописано, что нужно в этот кабинет заходить чтобы штрафы не платить? А если у человека нет интернета, нет цифровой подписи и нет смартфона?

Ведь никаким законом не предусмотрено, что каждый гражданин обязан иметь смартфон, цифровую подпись, доступ в интеренет и по расписанию обходить дигитальные кабинеты. Не так-ли?

а в якій Конституції написано, що кожен повинен мати автомобіль, комп'ютер, інтер(е)нет, реєструватись на форумі і ставити добкінські питання?
Son of Sun
 
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