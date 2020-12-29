Уряд з 1 січня затвердив фіксовану ціну на електроенергію.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 13:39
Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня.
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:40
Самый простой способ пополнить бюджет и карманы оллигархов-повысить тарифы.Это может делать даже дрессированная обезъяна.К сожалению на другие решения наши "фахівці" последнее десятилетие не способны.ПОЗОР.Нет мозгов-отползай от корыта.
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