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В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:38
Пропонуємо до обговорення:
*Ціни можуть збільшитися навесні 2021-го*.
Дивися повний текст В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:38
А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках
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R2