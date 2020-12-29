*Ціни можуть збільшитися навесні 2021-го*.
Дивися повний текст В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:38
В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити.
Додано: Суб 02 січ, 2021 16:22
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Когда исчезнут маршрутки с дорог
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:34
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
"И это без закупки новых автобусов, ведь деньги на них выделяют отдельно."
А есть новые?!
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