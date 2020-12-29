*Ціни можуть збільшитися навесні 2021-го*.
Дивися повний текст В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:38
В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити.
Додано: Суб 02 січ, 2021 16:22
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Когда исчезнут маршрутки с дорог
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:34
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
"И это без закупки новых автобусов, ведь деньги на них выделяют отдельно."
А есть новые?!
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:57
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
В Україні злетять ціни на проїзд...Проїзд у київських маршрутках може подорожчати до 12 грн
Ну да, как и у соседей - за пределами столичной окружной жизни нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:13
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
С 7 до 12 грн это по ихнему - незначительный рост)). так на 80+% .. нормально. Бензин не подорожал, так сезонно только, доллар уже который год в районе 28 болтается.. налоги не подняли... валидаторы епт...так их за месяц отобьют а потом в карман наваривать? Про только "сидячие места" места это Президент нашему расскажите он еще в сказки про карантин и его соблюдение верит...
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:31
Цены вырасли в 1,5 раза практически на все услуги и важные товары. Так почему нам рассказывают что инфляция в Украине не более 5%?
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