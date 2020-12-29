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В Україні злетять ціни на
проїзд: коли і скільки...

В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:38

В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

Пропонуємо до обговорення:
*Ціни можуть збільшитися навесні 2021-го*.

Дивися повний текст В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:38

А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках
999
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:22

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

999 написав:А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках
Когда исчезнут маршрутки с дорог
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:34

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

"И это без закупки новых автобусов, ведь деньги на них выделяют отдельно."

А есть новые?!
111111111
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:57

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

В Україні злетять ціни на проїзд...Проїзд у київських маршрутках може подорожчати до 12 грн

Ну да, как и у соседей - за пределами столичной окружной жизни нет.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:13

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

С 7 до 12 грн это по ихнему - незначительный рост)). так на 80+% .. нормально. Бензин не подорожал, так сезонно только, доллар уже который год в районе 28 болтается.. налоги не подняли... валидаторы епт...так их за месяц отобьют а потом в карман наваривать? Про только "сидячие места" места это Президент нашему расскажите он еще в сказки про карантин и его соблюдение верит...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:31

Цены вырасли в 1,5 раза практически на все услуги и важные товары. Так почему нам рассказывают что инфляция в Украине не более 5%?
fiona98
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:32

12 грн. ето мало. Давайте 3-5Евро как в Европе.
fiona98
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