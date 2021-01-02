Будем честными: те кто регулярно заправляются на ОККО не платят цены на стелле- у них как и постоянных покупаетелей WOG есть скидка 2-3-4 гривны. Тоесть платят они от силы на гривну-две больше чем те кто покупае бензин на менее пафосных заправках.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 07:35
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Будем честными: те кто регулярно заправляются на ОККО не платят цены на стелле- у них как и постоянных покупаетелей WOG есть скидка 2-3-4 гривны. Тоесть платят они от силы на гривну-две больше чем те кто покупае бензин на менее пафосных заправках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:24
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