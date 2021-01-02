RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні злетять ціни на
проїзд: коли і скільки...

В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 07:35

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

  Амвросий написав:бензин тоже подорожал, на окко уже 29 грн за литр 95-ого.

Будем честными: те кто регулярно заправляются на ОККО не платят цены на стелле- у них как и постоянных покупаетелей WOG есть скидка 2-3-4 гривны. Тоесть платят они от силы на гривну-две больше чем те кто покупае бензин на менее пафосных заправках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:24

  GALeon написав:
999 написав:А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках
Когда исчезнут маршрутки с дорог

Просто не пользуйтесь данным видом транспорта. Я маршруткой пользуюсь от силы 1-2 раза в год. Есть куча альтернатив.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 19.09.10
Подякував: 734 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
R2 » Нед 03 січ, 2021 08:11
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 08:11
R2
Скільки будуть платити вчителю в 2021 році
R2 » Нед 03 січ, 2021 07:46
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 07:46
Ой+
Скільки зароблятимуть медики в Україні: оклади...
R2 » Нед 03 січ, 2021 04:41
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 04:41
yamamoto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28128)
03.01.2021 08:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.