В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

Додано: Нед 03 січ, 2021 09:30

Какой лимит 5 миллионов? Окститесь. Нал тамникак не фиксируется, схема проста как угол дома: 1 маршрутка - 1 ИП. Хотя, по факту, у одного "хозяина маршрута" машин - десятки, а водители наемные вуйки с периферии, которые чуть ли не в них и живут.Хватит тут басни рассказывать, это стыдноНет черного нала - это когда я зайду в маршутку и оплачу в терминале проезд той же картой. При этом, у меня будет светить в истории "проезд в наземном транспорте". Как в том же метрополитене если оплатить сейчас.А пока там только один сплошной черный нал. Чернее некуда