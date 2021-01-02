Будем честными: те кто регулярно заправляются на ОККО не платят цены на стелле- у них как и постоянных покупаетелей WOG есть скидка 2-3-4 гривны. Тоесть платят они от силы на гривну-две больше чем те кто покупае бензин на менее пафосных заправках.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 07:35
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Будем честными: те кто регулярно заправляются на ОККО не платят цены на стелле- у них как и постоянных покупаетелей WOG есть скидка 2-3-4 гривны. Тоесть платят они от силы на гривну-две больше чем те кто покупае бензин на менее пафосных заправках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:24
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:14
Вот только не надо Попробуйте сначала на своей маршрутке, да на второй категории, выиграть конкурс и стать на маршрут в Киеве.
Все маршруты поделены между своими фирмами, водителей оформляют чисто номинально как ИП и возят они пассажиров без всякого контроля.
Надо или нет напоминать, как за 1 (один) маршрут в Броварах вооруженные разборки были, почти как в Сомали?
Хотят по 10 возить? Так нет проблем, расчет в салоне бесконтактом, билеты киевпастранса действуют и городские проездные. Сидячие места и кондиционируемый салон.
Например, как в Минске - где те же 8 гривень проезд
Востаннє редагувалось EKO в Нед 03 січ, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:20
100%
Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле.
Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5.
Допустим сейчас, это 25,38
минус 4 грн, получаем 21,38 грн.
Извините, Амвросий, это что, дорого
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:23
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Всё описанное никак не отменяет того факта, что в маршрутках в этом году нет черного нала, поскольку в лимит второй группы ФОПа в пять миллионов вписываются сейчас все.
То что отражается в декларации по определению не является черным налом.
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:30
freeze
Какой лимит 5 миллионов? Окститесь. Нал там фактически никак не фиксируется, схема проста как угол дома: 1 маршрутка - 1 ИП. Хотя, по факту, у одного "хозяина маршрута" машин - десятки, а водители наемные вуйки с периферии, которые чуть ли не в них и живут.
Хватит тут басни рассказывать, это стыдно
Нет черного нала - это когда я зайду в маршутку и оплачу в терминале проезд той же картой. При этом, у меня будет светить в истории "проезд в наземном транспорте". Как в том же метрополитене если оплатить сейчас.
А пока там только один сплошной черный нал. Чернее некуда
Востаннє редагувалось EKO в Нед 03 січ, 2021 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:36
Чтобы в маршрутках не было черного нала - весь нал до копейки должен декларироваться. Он не декларируется, единый налог платится с некой виртуальной цифры.
Для того чтобы просто говорить о том что черного нала нет надо чтобы каждая оплата фиксировалась выдачей/погашением билета или оплата делалась электронным путем. И то это ещё не факт что водитель-ФОП задекларирует именно ту сумму которую получил за проезд по билетам/оплатам - часть суммы может "потеряться" по дороге от валидатора до водителя.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 03 січ, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:40
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Вы видимо сильно далеки от нюансов системы налогообложения в Украине.
Сейчас ФОПу второй группы достаточно раз в месяц записать в произвольной форме какая у него выручка была в прошедшем месяце.
Размер налога фиксированный, не зависит от объема, то есть если вы за год перевезли на 8 грн или на 5 разрешенных миллионов, платите одинаково.
Технически маршрутка не перевезет на 5 миллионов в год, можно спокойно записывать весь оборот в декларацию.
То что записано в налоговую декларацию не является черным налом по определению.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 03 січ, 2021 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:42
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Чтобы работать так каждый водитель-ФОП должен индивидуально выигрывать право на свой маршурт. Но водители-ФОП предоставляют свои услуги фирме которая выиграла маршрут и по сути работают с юр-лицом, тоесть являются ФОП третьей группы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:48
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Я не обсуждаю моральность передачи маршрутов и как они там что передают.
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