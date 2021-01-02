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В Україні злетять ціни на
проїзд: коли і скільки...

В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 07:35

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

  Амвросий написав:бензин тоже подорожал, на окко уже 29 грн за литр 95-ого.

Будем честными: те кто регулярно заправляются на ОККО не платят цены на стелле- у них как и постоянных покупаетелей WOG есть скидка 2-3-4 гривны. Тоесть платят они от силы на гривну-две больше чем те кто покупае бензин на менее пафосных заправках.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:24

  GALeon написав:
999 написав:А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках
Когда исчезнут маршрутки с дорог

Просто не пользуйтесь данным видом транспорта. Я маршруткой пользуюсь от силы 1-2 раза в год. Есть куча альтернатив.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:14

  freeze написав:
999 написав:А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках


Там нет черного нала, маршрутчики на едином налоге, попробуйте пять миллионов гривень перевести за год на своей маршрутке, вспотеете от напряжения ))

Вот только не надо 8) Попробуйте сначала на своей маршрутке, да на второй категории, выиграть конкурс и стать на маршрут в Киеве.
Все маршруты поделены между своими фирмами, водителей оформляют чисто номинально как ИП и возят они пассажиров без всякого контроля.

Надо или нет напоминать, как за 1 (один) маршрут в Броварах вооруженные разборки были, почти как в Сомали? :evil:
Хотят по 10 возить? Так нет проблем, расчет в салоне бесконтактом, билеты киевпастранса действуют и городские проездные. Сидячие места и кондиционируемый салон.
Например, как в Минске - где те же 8 гривень проезд :idea:
Востаннє редагувалось EKO в Нед 03 січ, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:бензин тоже подорожал, на окко уже 29 грн за литр 95-ого.

Будем честными: те кто регулярно заправляются на ОККО не платят цены на стелле- у них как и постоянных покупаетелей WOG есть скидка 2-3-4 гривны. Тоесть платят они от силы на гривну-две больше чем те кто покупае бензин на менее пафосных заправках.

100%
Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле.
Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5.
Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/

минус 4 грн, получаем 21,38 грн.
Извините, Амвросий, это что, дорого :?: :?
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:23

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

EKO написав:
  freeze написав:
999 написав:А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках


Там нет черного нала, маршрутчики на едином налоге, попробуйте пять миллионов гривень перевести за год на своей маршрутке, вспотеете от напряжения ))

Вот только не надо 8) Попробуйте сначала на соей маршрутке, да на второй категории, выиграть конкурс и стать на маршрут в Киеве.
Все маршруты поделены между своими фирмами, водителей оформляют чисто номинально как ИП и возят они пассажиров без всякого контроля.

Надо или нет напоминать, как за 1 (один) маршрут в Броварах вооруженные разборки были, почти как в Сомали? :evil:
Хотят по 10 возить? Так нет проблем, расчет в салоне бесконтактом, билеты киевпастранса действуют и городские проездные. Сидячие места и кондиционируемый салон.
Например, как в Минске - где те же 8 гривень проезд :idea:


Всё описанное никак не отменяет того факта, что в маршрутках в этом году нет черного нала, поскольку в лимит второй группы ФОПа в пять миллионов вписываются сейчас все.
То что отражается в декларации по определению не является черным налом.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:30

freeze
Какой лимит 5 миллионов? Окститесь. Нал там фактически никак не фиксируется, схема проста как угол дома: 1 маршрутка - 1 ИП. Хотя, по факту, у одного "хозяина маршрута" машин - десятки, а водители наемные вуйки с периферии, которые чуть ли не в них и живут.
Хватит тут басни рассказывать, это стыдно :?
Нет черного нала - это когда я зайду в маршутку и оплачу в терминале проезд той же картой. При этом, у меня будет светить в истории "проезд в наземном транспорте". Как в том же метрополитене если оплатить сейчас.
А пока там только один сплошной черный нал. Чернее некуда 8)
Востаннє редагувалось EKO в Нед 03 січ, 2021 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:36

  freeze написав:
999 написав:А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках


Там нет черного нала, маршрутчики на едином налоге, попробуйте пять миллионов гривень перевести за год на своей маршрутке, вспотеете от напряжения ))

Чтобы в маршрутках не было черного нала - весь нал до копейки должен декларироваться. Он не декларируется, единый налог платится с некой виртуальной цифры.

Для того чтобы просто говорить о том что черного нала нет надо чтобы каждая оплата фиксировалась выдачей/погашением билета или оплата делалась электронным путем. И то это ещё не факт что водитель-ФОП задекларирует именно ту сумму которую получил за проезд по билетам/оплатам - часть суммы может "потеряться" по дороге от валидатора до водителя.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 03 січ, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:40

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

EKO написав:freeze
Какой лимит 5 миллионов? Окститесь. Нал там фактически никак не фиксируется, схема проста как угол дома: 1 маршрутка - 1 ИП. Хотя, по факту, у одного "хозяина маршрута" машин - десятки, а водители наемные вуйки с периферии, которые чуть ли не в них и живут.
Хватит тут басни рассказывать, это стыдно :?


Вы видимо сильно далеки от нюансов системы налогообложения в Украине.
Сейчас ФОПу второй группы достаточно раз в месяц записать в произвольной форме какая у него выручка была в прошедшем месяце.
Размер налога фиксированный, не зависит от объема, то есть если вы за год перевезли на 8 грн или на 5 разрешенных миллионов, платите одинаково.
Технически маршрутка не перевезет на 5 миллионов в год, можно спокойно записывать весь оборот в декларацию.
То что записано в налоговую декларацию не является черным налом по определению.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 03 січ, 2021 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:42

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

  freeze написав:Сейчас ФОПу второй группы достаточно раз в месяц записать в произвольной форме какая у него выручка была в прошедшем времени.

Чтобы работать так каждый водитель-ФОП должен индивидуально выигрывать право на свой маршурт. Но водители-ФОП предоставляют свои услуги фирме которая выиграла маршрут и по сути работают с юр-лицом, тоесть являются ФОП третьей группы.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:48

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Сейчас ФОПу второй группы достаточно раз в месяц записать в произвольной форме какая у него выручка была в прошедшем времени.

Чтобы работать так каждый водитель-ФОП должен индивидуально выигрывать право на свой маршурт. Но водители-ФОП предоставляют свои услуги фирме которая выиграла маршрут и по сути работают с юр-лицом, тоесть являются ФОП третьей группы.


Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Я не обсуждаю моральность передачи маршрутов и как они там что передают.
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