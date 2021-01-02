Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:00
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 03 січ, 2021 10:09
Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
Наверное, делают какой то договор переуступки или как то юридически по другому оформляют, все эти АТП тысячи раз проверяла налоговая.
Вы ж вроде юрист, знаете, что есть много способов законно обойти закон.
Но я в принципе не об этом.
А о том, что все записанное в налоговую декларацию и поданное затем в налоговую инспекцию не является черным налом по определению.
Сколько не пыхти на маршрутке, работай без отпуска и выходных, ты не перевезешь на 5 миллионов гривен за год. Поэтому к реальному обороту можно даже приписать лишнее, так как ни на что не влияет)
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