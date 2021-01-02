В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

Додано: Нед 03 січ, 2021 10:09

vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе. Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе. Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников. Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.

Наверное, делают какой то договор переуступки или как то юридически по другому оформляют, все эти АТП тысячи раз проверяла налоговая.Вы ж вроде юрист, знаете, что есть много способов законно обойти закон.Но я в принципе не об этом.А о том, что все записанное в налоговую декларацию и поданное затем в налоговую инспекцию не является черным налом по определению.Сколько не пыхти на маршрутке, работай без отпуска и выходных, ты не перевезешь на 5 миллионов гривен за год. Поэтому к реальному обороту можно даже приписать лишнее, так как ни на что не влияет)