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В Україні злетять ціни на
проїзд: коли і скільки...

В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:48

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Сейчас ФОПу второй группы достаточно раз в месяц записать в произвольной форме какая у него выручка была в прошедшем времени.

Чтобы работать так каждый водитель-ФОП должен индивидуально выигрывать право на свой маршурт. Но водители-ФОП предоставляют свои услуги фирме которая выиграла маршрут и по сути работают с юр-лицом, тоесть являются ФОП третьей группы.


Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Я не обсуждаю моральность передачи маршрутов и как они там что передают.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:00

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

  freeze написав:Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:09

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.


Наверное, делают какой то договор переуступки или как то юридически по другому оформляют, все эти АТП тысячи раз проверяла налоговая.
Вы ж вроде юрист, знаете, что есть много способов законно обойти закон.
Но я в принципе не об этом.
А о том, что все записанное в налоговую декларацию и поданное затем в налоговую инспекцию не является черным налом по определению.
Сколько не пыхти на маршрутке, работай без отпуска и выходных, ты не перевезешь на 5 миллионов гривен за год. Поэтому к реальному обороту можно даже приписать лишнее, так как ни на что не влияет)
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:22

  EKO написав:100%
Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле.
Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5.
Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/

минус 4 грн, получаем 21,38 грн.
Извините, Амвросий, это что, дорого :?: :?


Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.

Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.

Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:21

А пока там только один сплошной черный нал. Чернее некуда
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 03:21

  Амвросий написав:
  EKO написав:100%
Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле.
Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5.
Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/

минус 4 грн, получаем 21,38 грн.
Извините, Амвросий, это что, дорого :?: :?


Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.

Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.

Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.

Вот только один нюанс, мааленький такой, когда было последний раз подорожание проезда в маршрутках, тогда стоимость соляры зашкаливала за 32 грн за литр.
Так что... 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 07:45

  Амвросий написав:
  EKO написав:100%
Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле.
Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5.
Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/

минус 4 грн, получаем 21,38 грн.
Извините, Амвросий, это что, дорого :?: :?


Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.

Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.

Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.

Чтобы этот аргумент работал надо выполнение правила зависимости от цены бензина в обеих направлениях.

Но нигде, ни в одном населенном пункте проезд не подешевел когда цена бензина упала на те же 4-5 гривен на которые поднялась сейчас. А ведь средняя цена ещё даже не догнала цены декабря 2019 и всё ещё ниже

https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2019-12/
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:19

Re: В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...

Эти все маршрутки работают с кешем и минимизируют налоги. Вся их прибыль непрозрачна.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 08:37

Investor_K написав:Эти все маршрутки работают с кешем и минимизируют налоги. Вся их прибыль непрозрачна.


Только будущий банкрот не минимизирует налоги, если это разрешено законодательно.

Но в данной ситуации, что имеется в виду под минимизированием налогов? На упрощенной системе в налоговом учёте отсутствует понятие прибыль, поскольку сумма налога фиксированная, неважно - ты работал один день в месяц или каждый день работаешь, ты заплатишь одну сумму налога.

А с кэшем работает вся розница страны, я уже не говорю о продовольственных и промбазарах.
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