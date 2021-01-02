В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
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freeze написав:Сейчас ФОПу второй группы достаточно раз в месяц записать в произвольной форме какая у него выручка была в прошедшем времени.
Чтобы работать так каждый водитель-ФОП должен индивидуально выигрывать право на свой маршурт. Но водители-ФОП предоставляют свои услуги фирме которая выиграла маршрут и по сути работают с юр-лицом, тоесть являются ФОП третьей группы.
Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе. Я не обсуждаю моральность передачи маршрутов и как они там что передают.
freeze написав:Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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freeze написав:Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.
Наверное, делают какой то договор переуступки или как то юридически по другому оформляют, все эти АТП тысячи раз проверяла налоговая. Вы ж вроде юрист, знаете, что есть много способов законно обойти закон. Но я в принципе не об этом. А о том, что все записанное в налоговую декларацию и поданное затем в налоговую инспекцию не является черным налом по определению. Сколько не пыхти на маршрутке, работай без отпуска и выходных, ты не перевезешь на 5 миллионов гривен за год. Поэтому к реальному обороту можно даже приписать лишнее, так как ни на что не влияет)
EKO написав:100% Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле. Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5. Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/
минус 4 грн, получаем 21,38 грн. Извините, Амвросий, это что, дорого
Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.
Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.
Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.
EKO написав:100% Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле. Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5. Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/
минус 4 грн, получаем 21,38 грн. Извините, Амвросий, это что, дорого
Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.
Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.
Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.
Вот только один нюанс, мааленький такой, когда было последний раз подорожание проезда в маршрутках, тогда стоимость соляры зашкаливала за 32 грн за литр. Так что...
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
EKO написав:100% Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле. Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5. Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/
минус 4 грн, получаем 21,38 грн. Извините, Амвросий, это что, дорого
Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.
Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.
Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.
Чтобы этот аргумент работал надо выполнение правила зависимости от цены бензина в обеих направлениях.
Но нигде, ни в одном населенном пункте проезд не подешевел когда цена бензина упала на те же 4-5 гривен на которые поднялась сейчас. А ведь средняя цена ещё даже не догнала цены декабря 2019 и всё ещё ниже
Investor_K написав:Эти все маршрутки работают с кешем и минимизируют налоги. Вся их прибыль непрозрачна.
Только будущий банкрот не минимизирует налоги, если это разрешено законодательно.
Но в данной ситуации, что имеется в виду под минимизированием налогов? На упрощенной системе в налоговом учёте отсутствует понятие прибыль, поскольку сумма налога фиксированная, неважно - ты работал один день в месяц или каждый день работаешь, ты заплатишь одну сумму налога.
А с кэшем работает вся розница страны, я уже не говорю о продовольственных и промбазарах.