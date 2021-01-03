В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки...
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freeze написав:Сейчас ФОПу второй группы достаточно раз в месяц записать в произвольной форме какая у него выручка была в прошедшем времени.
Чтобы работать так каждый водитель-ФОП должен индивидуально выигрывать право на свой маршурт. Но водители-ФОП предоставляют свои услуги фирме которая выиграла маршрут и по сути работают с юр-лицом, тоесть являются ФОП третьей группы.
Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе. Я не обсуждаю моральность передачи маршрутов и как они там что передают.
freeze написав:Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.
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freeze написав:Не видел ни одного маршрутчика на третьей группе.
Это не означает что маршрутчики честно платят налоги. Это означает что схема с ФОП-ами тут используется в самом худшем варианте поскольку прямо нарушает законодательство, в отличии от тех же всем мешающих айтишников.
Наверное, делают какой то договор переуступки или как то юридически по другому оформляют, все эти АТП тысячи раз проверяла налоговая. Вы ж вроде юрист, знаете, что есть много способов законно обойти закон. Но я в принципе не об этом. А о том, что все записанное в налоговую декларацию и поданное затем в налоговую инспекцию не является черным налом по определению. Сколько не пыхти на маршрутке, работай без отпуска и выходных, ты не перевезешь на 5 миллионов гривен за год. Поэтому к реальному обороту можно даже приписать лишнее, так как ни на что не влияет)
EKO написав:100% Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле. Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5. Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/
минус 4 грн, получаем 21,38 грн. Извините, Амвросий, это что, дорого
Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.
Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.
Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.
EKO написав:100% Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле. Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5. Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/
минус 4 грн, получаем 21,38 грн. Извините, Амвросий, это что, дорого
Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.
Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.
Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.
Вот только один нюанс, мааленький такой, когда было последний раз подорожание проезда в маршрутках, тогда стоимость соляры зашкаливала за 32 грн за литр. Так что...
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
EKO написав:100% Маршрутки на бензе не поедут, там все на дизеле. Тот же КЛО постоянно шлет кучу кодов с 4 грн скидки от стеллы. А иногда и все 5. Допустим сейчас, это 25,38 https://auto.ria.com/uk/toplivo/klo/
минус 4 грн, получаем 21,38 грн. Извините, Амвросий, это что, дорого
Раньше было дешевле. Да, есть более дорогие заправки и более дешевые, на дорогих есть скидочные карты, но цена на топливо везде меняется одинаково.
Еще летом на окко 95-ый помоему по 25 грн/литр был и даже дешевле, а сейчас уже 29 грн.
Цены на топливо растут, отсюда и рост цен на проезд.
Чтобы этот аргумент работал надо выполнение правила зависимости от цены бензина в обеих направлениях.
Но нигде, ни в одном населенном пункте проезд не подешевел когда цена бензина упала на те же 4-5 гривен на которые поднялась сейчас. А ведь средняя цена ещё даже не догнала цены декабря 2019 и всё ещё ниже
Investor_K написав:Эти все маршрутки работают с кешем и минимизируют налоги. Вся их прибыль непрозрачна.
Только будущий банкрот не минимизирует налоги, если это разрешено законодательно.
Но в данной ситуации, что имеется в виду под минимизированием налогов? На упрощенной системе в налоговом учёте отсутствует понятие прибыль, поскольку сумма налога фиксированная, неважно - ты работал один день в месяц или каждый день работаешь, ты заплатишь одну сумму налога.
А с кэшем работает вся розница страны, я уже не говорю о продовольственных и промбазарах.
freeze написав:[quote="999"]А Когда прекратится этот Беспредел с чёрным налом в маршрутках
Там нет черного нала, маршрутчики на едином налоге, попробуйте пять миллионов гривень перевести за год на своей маршрутке, вспотеете от напряжения ))
Вот только не надо Попробуйте сначала на соей маршрутке, да на второй категории, выиграть конкурс и стать на маршрут в Киеве. Все маршруты поделены между своими фирмами, водителей оформляют чисто номинально как ИП и возят они пассажиров без всякого контроля.
Надо или нет напоминать, как за 1 (один) маршрут в Броварах вооруженные разборки были, почти как в Сомали? Хотят по 10 возить? Так нет проблем, расчет в салоне бесконтактом, билеты киевпастранса действуют и городские проездные. Сидячие места и кондиционируемый салон. Например, как в Минске - где те же 8 гривень проезд
Всё описанное никак не отменяет того факта, что в маршрутках в этом году нет черного нала, поскольку в лимит второй группы ФОПа в пять миллионов вписываются сейчас все. То что отражается в декларации по определению не является черным налом.[/quote]Наверное поэтому ни как не хотят водить безнал оплату viewtopic.php?p=5138360#p5138360