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Україна виплачує пенсії для
660 тис. пенсіонерів з...

Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16

Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Дивися повний текст Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з окупованих територій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16

У нас НЕ накопительная система, а солидарная, т.е они платили с налогов, пенсии своим родителям, а теперь их дети должны налогами оплачивать пенсии им. Сейчас логично что РФ им платит рублями, ибо и налоги они Л-ДНРам платят. А вот почему Украина должна им платить, вообще не понятно, только потому что мы лохи. Представляю выплату в оккупированном Киеве выплату Сов. пенсионерам заработанных ими честным трудом рублевых пенсий в 1942 году, В дойч банке, под контролем вермахта
Vit.Ali
 
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