Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Дивися повний текст Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з окупованих територій.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16
Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з окупованих територій.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16
У нас НЕ накопительная система, а солидарная, т.е они платили с налогов, пенсии своим родителям, а теперь их дети должны налогами оплачивать пенсии им. Сейчас логично что РФ им платит рублями, ибо и налоги они Л-ДНРам платят. А вот почему Украина должна им платить, вообще не понятно, только потому что мы лохи. Представляю выплату в оккупированном Киеве выплату Сов. пенсионерам заработанных ими честным трудом рублевых пенсий в 1942 году, В дойч банке, под контролем вермахта
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:50
А тому, що в нас Мінські угоди. Дякуєм Петру.
Увага, на форумі порохата цензура.
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