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Україна виплачує пенсії для
660 тис. пенсіонерів з...

Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16

Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Дивися повний текст Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з окупованих територій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16

У нас НЕ накопительная система, а солидарная, т.е они платили с налогов, пенсии своим родителям, а теперь их дети должны налогами оплачивать пенсии им. Сейчас логично что РФ им платит рублями, ибо и налоги они Л-ДНРам платят. А вот почему Украина должна им платить, вообще не понятно, только потому что мы лохи. Представляю выплату в оккупированном Киеве выплату Сов. пенсионерам заработанных ими честным трудом рублевых пенсий в 1942 году, В дойч банке, под контролем вермахта
Vit.Ali
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:03

Они платили взносы по ЗАКОНУ, так, как платили все. А теперь заплатили и валите на фиг? Уже не нужны? А я кому пенсию плачу в Украине, если моя мать живёт в Донецке, т.к ее пенсия не позволяет снять тут жилье? Или я должна работать на трёх работах, чтоб Зеля и По не разорялись ещё и на пенсии? И самый главный вопрос у меня,если, государство НЕ ЗАЩИЩАЕТ свои територии и своих граждан, то может, нужно поменять правителей, а не хаять нищих?
semeova091280
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:09

Поддерживаю. Две пенсии . А не склеиться?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:18

Re: Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...

  semeova091280 написав:А теперь заплатили и валите на фиг?

Возвращайтесь на неоккупированную территорию и получайте всё положенное.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:22

Re: Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...

Окупант несе відповідальність, тобто годувати населення має московія !
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