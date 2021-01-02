Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Дивися повний текст Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з окупованих територій.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16
Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з окупованих територій.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:16
У нас НЕ накопительная система, а солидарная, т.е они платили с налогов, пенсии своим родителям, а теперь их дети должны налогами оплачивать пенсии им. Сейчас логично что РФ им платит рублями, ибо и налоги они Л-ДНРам платят. А вот почему Украина должна им платить, вообще не понятно, только потому что мы лохи. Представляю выплату в оккупированном Киеве выплату Сов. пенсионерам заработанных ими честным трудом рублевых пенсий в 1942 году, В дойч банке, под контролем вермахта
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:03
Они платили взносы по ЗАКОНУ, так, как платили все. А теперь заплатили и валите на фиг? Уже не нужны? А я кому пенсию плачу в Украине, если моя мать живёт в Донецке, т.к ее пенсия не позволяет снять тут жилье? Или я должна работать на трёх работах, чтоб Зеля и По не разорялись ещё и на пенсии? И самый главный вопрос у меня,если, государство НЕ ЗАЩИЩАЕТ свои територии и своих граждан, то может, нужно поменять правителей, а не хаять нищих?
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:09
Поддерживаю. Две пенсии . А не склеиться?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:18
Re: Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...
Возвращайтесь на неоккупированную территорию и получайте всё положенное.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:22
Re: Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з...
Окупант несе відповідальність, тобто годувати населення має московія !
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