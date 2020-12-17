Звинувачення про низьку якість газу в такому випадку направляються в сторону газопостачальні компанії.
Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06
Що робити, якщо вам постачають неякісний газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|