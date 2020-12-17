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Що робити, якщо вам
постачають неякісний газ

Що робити, якщо вам постачають неякісний газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06

Що робити, якщо вам постачають неякісний газ

Пропонуємо до обговорення:
Звинувачення про низьку якість газу в такому випадку направляються в сторону газопостачальні компанії.

Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:20

Re: Що робити, якщо вам постачають неякісний газ

"Панять і прастіть" :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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