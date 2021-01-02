Що робити, якщо вам постачають неякісний газ

Додано: Пон 04 січ, 2021 09:54

Какая бредовая статья! Так и что же делать, если поставляют некачественный газ? Почему тема не раскрыта?

Я лично обращался по этому вопросу в Киевгаз и как всегда, пришла отписка, мол газ у нас супер, вот даже бумажка есть. Мастера вызвал. Он проверил и сказал - плита в норме, воздух и т.п. в норме. А на газу готовить практически невозможно. Повторное обращение привело с получению той же отписки - у нас все в норме, вот бумажка есть.

И кстати, по всем обращениям в 1551 приходят аналогичные отписки - вот бумажка, у нас все хорошо, а что у вас - мы не знаем и знать не хотим.

Очередная схема замыливания глаз и создания видимости особой заботы о народе.