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Що робити, якщо вам
постачають неякісний газ

Що робити, якщо вам постачають неякісний газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06

Що робити, якщо вам постачають неякісний газ

Пропонуємо до обговорення:
Звинувачення про низьку якість газу в такому випадку направляються в сторону газопостачальні компанії.

Дивися повний текст Що робити, якщо вам постачають неякісний газ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:06

Нафіга ото нам лапшу вішать.Єслі газ хреновий та ще й з повітрям,то чисть не чисть,а все одно не нагрієшся,тільки щотчик моста як переляканий.
ivan_fomenko22
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:20

Re: Що робити, якщо вам постачають неякісний газ

"Панять і прастіть" :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:54

Какая бредовая статья! Так и что же делать, если поставляют некачественный газ? Почему тема не раскрыта?
Я лично обращался по этому вопросу в Киевгаз и как всегда, пришла отписка, мол газ у нас супер, вот даже бумажка есть. Мастера вызвал. Он проверил и сказал - плита в норме, воздух и т.п. в норме. А на газу готовить практически невозможно. Повторное обращение привело с получению той же отписки - у нас все в норме, вот бумажка есть.
И кстати, по всем обращениям в 1551 приходят аналогичные отписки - вот бумажка, у нас все хорошо, а что у вас - мы не знаем и знать не хотим.
Очередная схема замыливания глаз и создания видимости особой заботы о народе.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:23

  pmdunavesta написав:Какая бредовая статья! Так и что же делать, если поставляют некачественный газ? Почему тема не раскрыта?
...

Что делать, что делать?.. -- перестать, наконец, есть кактус. Использовать газ для готовки -- такой же архаизм, как использовать дрова для этих же целей: индуктивные поверхности уже давно по всем параметрам газовые перегнали. Разве-что +7кВт в "старом фонде" получить может быть проблемой...
_hunter
 
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