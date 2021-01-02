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В Україні зросли пенсії (календар підвищення)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:33
Пропонуємо до обговорення:
Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж становить 30 років для чоловіків і 25 років - для жінок.
Дивися повний текст В Україні зросли пенсії (календар підвищення)
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