Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж становить 30 років для чоловіків і 25 років - для жінок.
Дивися повний текст В Україні зросли пенсії (календар підвищення).
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:33
В Україні зросли пенсії (календар підвищення)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зросли пенсії (календар підвищення).
Додано: Пон 04 січ, 2021 06:22
Я инвалид 2 группы пожизненно опорной двигательная система последняя добавка32 грн.как насмешкада у меня 19 лет сразу,а потом стала инвалидом
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