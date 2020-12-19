Про це заявляє ТОВ "Житомиргаз Збут" у зверненні до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Дивися повний текст Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх відома.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 05:29
Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх...
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Дивися повний текст Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх відома.
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