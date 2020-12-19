Про це заявляє ТОВ "Житомиргаз Збут" у зверненні до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Дивися повний текст Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх відома.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 05:29
Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх відома.
Додано: Нед 03 січ, 2021 05:46
А этот "другой" поставщик случайно не ГК Нафтогаз?
...похоже, у облгазов пошел значимый отток клиентов...
Додано: Нед 03 січ, 2021 13:17
Re: Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх.
некто и не собирался уходить
Додано: Нед 03 січ, 2021 13:55
Re: Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх.
Это естественный процес, когда цена газа у этого "честного" поставщика отличается от цены Нафтогаза почти в ДВА раза.
И, часто, этим переводом занимаются дети пенсионеров, т.к. загрузить документы и все оформить пенсионеры сами часто уже не в состоянии.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:50
Вообще не понятно с какой кстати почти все потребители вдруг по умолчанию оказались клиентами приватных компаний по поставке газа? Ведь раньше единственной компанией занимавшейся газом был государственный Нафтогаз. А теперь люди получают платежки и вдруг оказывается что они все клиенты частных компаний а чтобы перейти на обслуживание Нафтогаза нужно старикам идти переоформлять документы и субсидии.
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