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Побутовим споживачам змінюють
постачальника газу без їх...

Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 05:29

Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє ТОВ "Житомиргаз Збут" у зверненні до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Дивися повний текст Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх відома.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 05:46

А этот "другой" поставщик случайно не ГК Нафтогаз? :)
...похоже, у облгазов пошел значимый отток клиентов...
nitro5
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 05:52

Лажа. Сбросьте цену на газ и не кто не будет уходить
pomoshx77
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:47

Это перемога или зрада?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:09

а пачьом у вас газ, касатікі?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:17

Re: Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх.

pomoshx77 написав:.. не кто не будет уходить
некто и не собирался уходить ;)
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:55

Re: Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх.

Это естественный процес, когда цена газа у этого "честного" поставщика отличается от цены Нафтогаза почти в ДВА раза.

И, часто, этим переводом занимаются дети пенсионеров, т.к. загрузить документы и все оформить пенсионеры сами часто уже не в состоянии.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:50

Вообще не понятно с какой кстати почти все потребители вдруг по умолчанию оказались клиентами приватных компаний по поставке газа? Ведь раньше единственной компанией занимавшейся газом был государственный Нафтогаз. А теперь люди получают платежки и вдруг оказывается что они все клиенты частных компаний а чтобы перейти на обслуживание Нафтогаза нужно старикам идти переоформлять документы и субсидии.
fiona98
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