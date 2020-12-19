RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Побутовим споживачам змінюють
постачальника газу без їх...

Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:55

Re: Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх.

Это естественный процес, когда цена газа у этого "честного" поставщика отличается от цены Нафтогаза почти в ДВА раза.

И, часто, этим переводом занимаются дети пенсионеров, т.к. загрузить документы и все оформить пенсионеры сами часто уже не в состоянии.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4085
З нами з: 09.02.09
Подякував: 598 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:50

Вообще не понятно с какой кстати почти все потребители вдруг по умолчанию оказались клиентами приватных компаний по поставке газа? Ведь раньше единственной компанией занимавшейся газом был государственный Нафтогаз. А теперь люди получают платежки и вдруг оказывается что они все клиенты частных компаний а чтобы перейти на обслуживание Нафтогаза нужно старикам идти переоформлять документы и субсидии.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:30

Звездёж!
Знаю лично по Киеоблгаззбуту. После подачи заявки перезванивают и начинают рассказывать пугалки вроде: "отключат газ", "всё поломается и никто не приедет чинить", "у нового поставщика вас обманут", "нет у них таких (низких) цен" и т.д. Главное, чтоб остались у старого поставщика с ценой 10 грн/куб.
DONALD
 
Повідомлень: 255
З нами з: 23.06.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:06

Житомиргаз сбыт это отросток АТ Житомиргаз. Не удивительно, что люди от них бегут с ведома и не ведома. Веть эту организацию можно причислить к разряду террористических!!!
Работа с клиентами этих террористов ведётся методами угроз, вымогательства и обмана.
Люди!!! При малейшей возможности бегите от них и не оглядывайтесь.
r_makcimchuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:41

С соседней ветки:
в реальности поставщики газа никак не влияют на качество газа и тем более не несут ответственность за некачественное топливо.

https://news.finance.ua/ru/news/-/48432 ... vennyj-gaz
yanyura
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1879 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:21

r_makcimchuk
Повністю підтверджую ! Це брудна фірма та власники
known
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:25

Re: Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх.

Повність підтверджую що ЖитомирГаз це компанія яка обманює свої споживачів.
Мій батько судився з ними за шахрайство та маємо рішення суду - вони злочинці
known
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:12

Не фейковый, лично у меня такая ситуация, сначала мне квитанции фирташевские прислали, я оплатил, а теперь нафтогаз за ноябрь прислал (на минуточку сегодня 4 января) получается почти в двойном размере :(
salvydas
 
Повідомлень: 14
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Постачальник газу відмовився обслуговувати клієнтів: що...
R2 » Чет 24 гру, 2020 12:23
3 804
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 гру, 2020 19:29
GALeon
Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року
R2 » Вів 22 гру, 2020 10:11
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 10:11
ivan_fomenko22
Тариф за транспортування газу в Києві зросте
R2 » Суб 19 гру, 2020 14:32
2 508
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 11:57
Raymond

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9895)
04.01.2021 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.