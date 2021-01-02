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Скільки будуть платити
вчителю в 2021 році

Скільки будуть платити вчителю в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 07:46

Скільки будуть платити вчителю в 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Такі зміни передбачені в прийнятому Верховною Радою держбюджеті на 2021 рік.

Дивися повний текст Скільки будуть платити вчителю в 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 07:46

Таке враження, що розрахунки далі роблять ті, хто 4 тис. чогось там обіцяв вчителям.
"За розрахунками Міносвіти, на реалізацію цієї програми необхідно 50 млн грн.", а вчителів є "Згідно з інформацією Держстату, станом на 2018-19 навчальний рік у школах працювали 441 тисяча вчителів" https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... ovani.html
Тобто 50 млн/440 тис. = 120 грн. на 1 вчителя, чи 10 грн. в місяць.
Якщо підняти на 26%, щонайменше 10 млрд.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:48

Только ученики от этого умнее не станут.
p_a_l
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