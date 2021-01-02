Такі зміни передбачені в прийнятому Верховною Радою держбюджеті на 2021 рік.
Дивися повний текст Скільки будуть платити вчителю в 2021 році.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 07:46
Скільки будуть платити вчителю в 2021 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки будуть платити вчителю в 2021 році.
Додано: Нед 03 січ, 2021 07:46
Таке враження, що розрахунки далі роблять ті, хто 4 тис. чогось там обіцяв вчителям.
"За розрахунками Міносвіти, на реалізацію цієї програми необхідно 50 млн грн.", а вчителів є "Згідно з інформацією Держстату, станом на 2018-19 навчальний рік у школах працювали 441 тисяча вчителів"
Тобто 50 млн/440 тис. = 120 грн. на 1 вчителя, чи 10 грн. в місяць.
Якщо підняти на 26%, щонайменше 10 млрд.
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:47
Да, хватит с них и так. За полдня работы это выйдет выше средней по стране, в провинции, вообще, колоссальные деньги. Я считаю, много. Как и самих учителей много, если их сократить раза в 2 вместе с обязательной 12-летней долбежкой и количеством уроков (это перебор 12 лет протирать штаны, зубарить то, что через 3 дня вылетит из дурной головы, да и выучить это все при желании можно в несколько раз быстрей), то можно было бы и повысить.
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:25
А местные власти доплачивать будут?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:39
Re: Скільки будуть платити вчителю в 2021 році
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