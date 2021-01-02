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Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 січ, 2021 08:11
Пропонуємо до обговорення:
Українці в 2021-м повинні заплатити податки за свої машини.
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R2
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:38
Почему не пишете сумму налога? Так шо то ляпнул сайт и все.
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alex7gk
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