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Українці повинні заплатити
податки за машини: коли і скільки

Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:11

Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки

Пропонуємо до обговорення:
Українці в 2021-м повинні заплатити податки за свої машини.

Дивися повний текст Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:38

Почему не пишете сумму налога? Так шо то ляпнул сайт и все.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:25

  alex7gk написав:Почему не пишете сумму налога? Так шо то ляпнул сайт и все.

25. Все кому нужно платить знают. А кто не знает-ему и не надо.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:45

  alex7gk написав:Почему не пишете сумму налога? Так шо то ляпнул сайт и все.

Потому что сумма налога зависит от цены машины. А для интересующихся есть цифры процентов налога в налоговом кодексе.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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