Українці в 2021-м повинні заплатити податки за свої машини.
Дивися повний текст Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 08:11
Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки.
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:25
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:45
Потому что сумма налога зависит от цены машины. А для интересующихся есть цифры процентов налога в налоговом кодексе.
Mind the gap.
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