Українці в 2021-м повинні заплатити податки за свої машини.
Дивися повний текст Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 08:11
Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки.
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:25
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:45
Потому что сумма налога зависит от цены машины. А для интересующихся есть цифры процентов налога в налоговом кодексе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:45
Налог на машины люди уже оплатили при :покупке или растаможка. Это уже в их собственности находится. И при этом ежегодно уплачивается транспортный налог,страховочный налог( страховка).Какой Еще им налог платить?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:00
Уже лучше б думали де
брать гроши заплатить и дийсно на кожни куплени литри бензину ми уже платим налог та страховка шо Ше Нада Тим д*****
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:22
Re: Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скі
Не оплачивается ввиду отсутствия транспортного налога в том виде в котором ты его представляешь.
А вот то что обсуждается в новости - как раз и называется транспортным налогом, но платят его только владельцы условно престижных авто, а не все подряд.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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