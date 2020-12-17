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Біолог розкрила причини
мутації COVID-19

Біолог розкрила причини мутації COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:40

Біолог розкрила причини мутації COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Дану інформацію надали "РИА Новости".

Дивися повний текст Біолог розкрила причини мутації COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:40

Капитан очевидность.
Понятно, что опять появилась новая хрень гриппа, на которую у нас пока не работает иммунитет.
Пройдет 1-2 года, человечество получит коллективный иммунитет на этот "коронавирус гриппа" и он станет в ровень по последствиям с уже привычными нам сегодня видами гриппа.
Сто лет назад человечество и похуже ситуации переживало уже
EKO
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