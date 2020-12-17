Дану інформацію надали "РИА Новости".
Дивися повний текст Біолог розкрила причини мутації COVID-19.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:40
Біолог розкрила причини мутації COVID-19
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Дивися повний текст Біолог розкрила причини мутації COVID-19.
Додано: Нед 03 січ, 2021 09:40
Капитан очевидность.
Понятно, что опять появилась новая хрень гриппа, на которую у нас пока не работает иммунитет.
Пройдет 1-2 года, человечество получит коллективный иммунитет на этот "коронавирус гриппа" и он станет в ровень по последствиям с уже привычными нам сегодня видами гриппа.
Сто лет назад человечество и похуже ситуации переживало уже
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