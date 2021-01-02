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В Україні зросли
тарифи на тепло

В Україні зросли тарифи на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:00

В Україні зросли тарифи на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в документах НКРЕКУ.

Дивися повний текст В Україні зросли тарифи на тепло.
R2
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