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"Нафтогаз" домовився про укладення контрактів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія (ЦПК) "Нафтогаз України" розпочинає співпрацю Ощадбанком, завдяки якому з середини січня 2021 року в відділеннях банку можна буде укласти договір про постачання газу.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" домовився про укладення контрактів на поставку газу населенню в відділеннях Ощадбанку
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