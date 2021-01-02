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Накопичувальні пенсії: зарубіжний
досвід "особистих пенсій"

Накопичувальні пенсії: зарубіжний досвід "особистих пенсій"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:11

Накопичувальні пенсії: зарубіжний досвід "особистих пенсій"

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в черговий раз збираються ввести особисті накопичувальні пенсійні рахунки

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: зарубіжний досвід \"особистих пенсій\".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:12

але наш молодий прогресивний президент-дятел подолає і цю проблему.
як і всі інші- у відосіках або серіалі.
igorbuda52
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