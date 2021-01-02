В Україні в черговий раз збираються ввести особисті накопичувальні пенсійні рахунки
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:11
Накопичувальні пенсії: зарубіжний досвід "особистих пенсій"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: зарубіжний досвід \"особистих пенсій\".
Додано: Нед 03 січ, 2021 13:12
але наш молодий прогресивний президент-дятел подолає і цю проблему.
як і всі інші- у відосіках або серіалі.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:32
Международный опыт также не показал эффективности накопительной системы пенсионного обеспечения через частные фонды. - Как раз это нам подходит.
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:36
Re: Накопичувальні пенсії: зарубіжний досвід
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