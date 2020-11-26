Рішення про продовження ПСО зі зміненими умовами було прийнято Кабінетом міністрів України з порушеннями регламенту.
Дивися повний текст У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30
У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30
Вот скажите гражданин эксперт, какова вероятность получить положительное решение в стране в которой президент плевал на конституцию, а конституционный суд на президента ?
А это ж еще денег нужно потратить и время. Это Зеленские-Тупицкие-Ахметовы "упакованы" и могут позволить себе выпендриваться, обычному народу не до игр.
А вы как инициатор, подайте, сразу на отмену решения кабинета министров, делов то ;)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|