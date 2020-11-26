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У нових тарифах на електрику
знайшли порушення: як оскаржити

У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30

У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити

Пропонуємо до обговорення:
Рішення про продовження ПСО зі зміненими умовами було прийнято Кабінетом міністрів України з порушеннями регламенту.

Дивися повний текст У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30

“Это может сделать даже обычный потребитель, подав заявление в административный суд в течение 6-ти месяцев после принятия акта”, – пояснил эксперт.

Вот скажите гражданин эксперт, какова вероятность получить положительное решение в стране в которой президент плевал на конституцию, а конституционный суд на президента ?
А это ж еще денег нужно потратить и время. Это Зеленские-Тупицкие-Ахметовы "упакованы" и могут позволить себе выпендриваться, обычному народу не до игр.
А вы как инициатор, подайте, сразу на отмену решения кабинета министров, делов то ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:12

Очередной идиотизм: сын неадекватной Витренко поднял тарифы, а все граждане Украины должны судится по отдельности, доказывая, что он неправ.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:18

Re: У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскар

zloy_ukr написав:Очередной идиотизм: сын неадекватной Витренко...

Этой самой?

http://argumentua.com/sites/default/files/imagecache/Full_tekst_600x/vitrenko.jpg
GALeon
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