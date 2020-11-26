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У нових тарифах на електрику
знайшли порушення: як оскаржити

У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30

У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити

Пропонуємо до обговорення:
Рішення про продовження ПСО зі зміненими умовами було прийнято Кабінетом міністрів України з порушеннями регламенту.

Дивися повний текст У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30

“Это может сделать даже обычный потребитель, подав заявление в административный суд в течение 6-ти месяцев после принятия акта”, – пояснил эксперт.

Вот скажите гражданин эксперт, какова вероятность получить положительное решение в стране в которой президент плевал на конституцию, а конституционный суд на президента ?
А это ж еще денег нужно потратить и время. Это Зеленские-Тупицкие-Ахметовы "упакованы" и могут позволить себе выпендриваться, обычному народу не до игр.
А вы как инициатор, подайте, сразу на отмену решения кабинета министров, делов то ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:12

Очередной идиотизм: сын неадекватной Витренко поднял тарифы, а все граждане Украины должны судится по отдельности, доказывая, что он неправ.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:18

Re: У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскар

zloy_ukr написав:Очередной идиотизм: сын неадекватной Витренко...

Этой самой?

http://argumentua.com/sites/default/files/imagecache/Full_tekst_600x/vitrenko.jpg
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:34

Если нарушение действительно есть, то почему Регуляторная служба не обжалует решение КМУ самостоятельно? Где Госпродпотребслужба если есть факт нарушения прав потребителей? Исходя из статьи (поэтому дальше всё условно), Кабмин, действующий за счет налогоплательщиков, принимает незаконные решения, которые поддерживаются органами гос. контроля, которые в свою очередь, тоже существуют за счет налогоплательщиков. Серьёзный аргумент против заявлений минфина о нежелании граждан платить налоги.
nitro5
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:15

Хочу еще добавить, что не нужно забывать о предыдущем постановлении КМУ о ПСО, которое действовало до 31.12.2020. Если обжаловать новое постановление КМУ о продлении ПСО до конца 03.2020, то какой тариф будет применен за период с 01.01.2021 в случае успешного обжалования? 3 грн?
nitro5
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:27

  GALeon написав:
zloy_ukr написав:Очередной идиотизм: сын неадекватной Витренко...

Этой самой?

http://argumentua.com/sites/default/files/imagecache/Full_tekst_600x/vitrenko.jpg

Да
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:34

Re: У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскар

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ruvex
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