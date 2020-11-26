Рішення про продовження ПСО зі зміненими умовами було прийнято Кабінетом міністрів України з порушеннями регламенту.
Дивися повний текст У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30
У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити.
Додано: Нед 03 січ, 2021 14:30
Вот скажите гражданин эксперт, какова вероятность получить положительное решение в стране в которой президент плевал на конституцию, а конституционный суд на президента ?
А это ж еще денег нужно потратить и время. Это Зеленские-Тупицкие-Ахметовы "упакованы" и могут позволить себе выпендриваться, обычному народу не до игр.
А вы как инициатор, подайте, сразу на отмену решения кабинета министров, делов то ;)
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:12
Очередной идиотизм: сын неадекватной Витренко поднял тарифы, а все граждане Украины должны судится по отдельности, доказывая, что он неправ.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:18
Re: У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскар
Этой самой?
http://argumentua.com/sites/default/files/imagecache/Full_tekst_600x/vitrenko.jpg
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:34
Если нарушение действительно есть, то почему Регуляторная служба не обжалует решение КМУ самостоятельно? Где Госпродпотребслужба если есть факт нарушения прав потребителей? Исходя из статьи (поэтому дальше всё условно), Кабмин, действующий за счет налогоплательщиков, принимает незаконные решения, которые поддерживаются органами гос. контроля, которые в свою очередь, тоже существуют за счет налогоплательщиков. Серьёзный аргумент против заявлений минфина о нежелании граждан платить налоги.
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:15
Хочу еще добавить, что не нужно забывать о предыдущем постановлении КМУ о ПСО, которое действовало до 31.12.2020. Если обжаловать новое постановление КМУ о продлении ПСО до конца 03.2020, то какой тариф будет применен за период с 01.01.2021 в случае успешного обжалования? 3 грн?
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:27
Да
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:34
Re: У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскар
Феерические ур**.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 09:50
Главное нарушение это самый высокий зеленый тариф в Европе или я ошибаюсь?!
Благодаря ему и тариф повышают для обывателя.
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