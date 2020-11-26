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У нових тарифах на електрику
знайшли порушення: як оскаржити

У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:59

yanyura а где выводы? Какая стоимость получается?
По этим цифрам можно подумать, что доля "зеленой" энергетики составляет 20%! А это явно не так.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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