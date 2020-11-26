У нових тарифах на електрику знайшли порушення: як оскаржити

yanyura а где выводы? Какая стоимость получается?
По этим цифрам можно подумать, что доля "зеленой" энергетики составляет 20%! А это явно не так.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:59
yanyura а где выводы? Какая стоимость получается?
По этим цифрам можно подумать, что доля "зеленой" энергетики составляет 20%! А это явно не так.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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