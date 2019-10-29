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Finance.ua: Карты,
деньги и обман!

Finance.ua: Карты, деньги и обман!
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:31

Finance.ua: Карты, деньги и обман!

Пропонуємо до обговорення:
Самые популярные схемы карточных мошенников, и как от них уберечься
Несколько лет назад банковские пластиковые карты в Украине использовались населением в основном для снятия наличных в банкоматах. Но свою финансовую грамотность украинцы повышают с каждым днем! Сегодня все больше людей используют карты для оплаты в магазинах, на автозаправках, салонах красоты, в интернете. В общем, везде, где есть торговые терминалы.

Параллельно с развитием банковского карточного дела активно развивается целая индустрия мошенничества, основанная на краже данных с карт. И последующем снятии денег с карточных счетов.

В данном материале Finance.ua собрал самые популярные схемы, которые используют карточные мошенники. Все для того, чтобы у негодяев было как можно меньше шансов залезть к вам в карман. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:31

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sopkotomhu
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