Finance.ua: Карты, деньги и обман!

Самые популярные схемы карточных мошенников, и как от них уберечься
Несколько лет назад банковские пластиковые карты в Украине использовались населением в основном для снятия наличных в банкоматах. Но свою финансовую грамотность украинцы повышают с каждым днем! Сегодня все больше людей используют карты для оплаты в магазинах, на автозаправках, салонах красоты, в интернете. В общем, везде, где есть торговые терминалы.
Параллельно с развитием банковского карточного дела активно развивается целая индустрия мошенничества, основанная на краже данных с карт. И последующем снятии денег с карточных счетов.
В данном материале Finance.ua собрал самые популярные схемы, которые используют карточные мошенники. Все для того, чтобы у негодяев было как можно меньше шансов залезть к вам в карман. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.
Дивися повний текст Карты, деньги и обман!