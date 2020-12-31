Про це повідомив голова правління The WALL-Ukraine.
Дивися повний текст Прогноз цін на житло у 2021 році.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 22:30
Прогноз цін на житло у 2021 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прогноз цін на житло у 2021 році.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:30
Какой рост в нищенской стране?
Скоро за неуплату квартиры будут массово отбирать и мы опять увидим глубокое пике.
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