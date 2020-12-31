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Прогноз цін на
житло у 2021 році

Прогноз цін на житло у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:30

Прогноз цін на житло у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова правління The WALL-Ukraine.

Дивися повний текст Прогноз цін на житло у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:30

Какой рост в нищенской стране?
Скоро за неуплату квартиры будут массово отбирать и мы опять увидим глубокое пике.
p_a_l
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